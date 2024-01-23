ABD'de 90 kişi soğuk hava sebebiyle öldü

ABD'de geçen hafta etkili olan soğuk hava dalgasında ölenlerin sayısının 92'yi bulduğu bildirildi.

CBS News'un haberine göre, ülkeyi geçen hafta etkisi altına alan ve bu hafta da devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısı 92'yi buldu. Tennessee Sağlık Departmanı verilerine göre eyalette soğuk hava koşulları sebebiyle 25 kişi öldü. Oregon eyaletinde 16 kişi ölürken Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey gibi eyaletlerde de soğuk havaya bağlı ölümlerin kaydedildiği bildirildi. Öte yandan meteoroloji uzmanları, soğuk havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirterek, özellikle yollarda kar ve buzlanmaya karşı uyarı yaptı. AA

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