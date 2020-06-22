"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

ABD'de gençlerdeki vaka artışları endişelendiriyor

22 Haziran 2020, Pazartesi 10:51
ABD'li yetkililer, ülkenin özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde Kovid-19'a yakalanan genç sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini açıkladı

Küresel salgının merkezi ABD'de son durum?

Normalleşme sürecine ilk giren eyaletlerden Florida, South Carolina, Georgia ve Texas'ın da aralarında bulunduğu birçok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığı belirtiliyor.

Bu bölgelerde görülen artışta sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan gençlerin büyük rol oynadığını belirten eyalet yetkilileri ve sağlık uzmanları, özellikle katılım sayısı yüksek partilere veya toplu mekanlara giden gençlerde yoğun şekilde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Teksas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında, mart ve nisan ayı başındaki duruma kıyasla büyük bir fark gözlemlediklerini ve artık Teksas'taki bazı bölgelerde tespit edilmiş vaka sayısının çoğunu 30 yaş altı gençlerin oluşturduğunu ifade etti.

Florida Valisi Ron DeSantis de Florida'da 20-30 yaş aralığında bulunan genç nüfustaki pozitif vakaların yaşlılara oranla yoğun artış gösterdiğini belirtti.

"Bu sonuç daha fazla test yapılmasıyla alakalı değil"

Kovid-19 testi pozitif çıkan gençlerin çoğunda herhangi bir belirti görülmediğine dikkati çeken DeSantis, "Bu sonuç daha fazla test yapılmasıyla alakalı değil. Geçen haftalara kıyasla yapılan testlerde daha fazla pozitif sonuç çıkıyor." dedi.

Son günlerde Florida, South Carolina ve California eyaletlerindeki vaka sayısı önemli ölçüde artış gösterirken, California New Jersey'i geçerek 175 bin vakayla ikinci sıraya yerleşti.

Florida ise 97 bin vakayla ilk 10 eyalet arasına girdi. Uzmanlar, tedbirlere uyulmaması nedeniyle Florida'nın yaz sonuna kadar Kovid-19 konusunda yeni merkez üssü olabileceği uyarısında bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 506
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'de en zor arayış...

    Rusya'da vaka sayısı 592 bine ulaştı

    Güney Kore'de 'ikinci dalga' endişesi

    'Hürkuş uçağımız kaza geçirdi, pliotlarımızın durumları iyi'

    Libya'dan Sisi’ye bir tepki daha

    Bakan Soylu, Bursa'daki son duruma ilişkin bilgi verdi

    Evlat nöbeti 294. gününde: '6 yıldır kan ağlıyoruz'

    'Yaşadığım acıları bilselerdi...'

    Breziya, Meksika ve Hindistan'da bilanço günden güne ağırlaşıyor

    ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye ilişkin açıklamalar

    ABD'de gençlerdeki vaka artışları endişelendiriyor

    Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı

    Bursa - Kestel'de aranan 4 kişiden 3’ünün cesedine ulaşıldı

    İsraf ve yolsuzlukla İslam ekonomisi olmaz

    Halkın Meclisten birinci talebi adalet

    Bursa - Kestel'deki sel afetinde 2 kişi öldü, 4 kişi aranıyor

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

    Galatasaray, sahasında 1 puana razı oldu

    Çevremdekiler tedbir almıyor

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Kur’ân’ı hıfzetmesi
    Genel

    İsraf ve yolsuzlukla İslam ekonomisi olmaz
    Genel

    Halkın Meclisten birinci talebi adalet
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Nedir bu hazımsızlık?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Süleyman Demirel kadar…
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban Bayramı yaklaşıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin siyasete getirdiği orijinal yaklaşım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Tünelin ucundaki ışıktan ayırma gözlerini
    Risale-i Nur'dan

    İman, hakikî kardeşlik bağını tesis eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.