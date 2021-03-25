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26 MART 2021 CUMA - YIL: 52

ABD'de gündem Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar

25 Mart 2021, Perşembe 23:00
ABD Kongresinde Myanmar'daki son durumla ilgili bir oturuma katılan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Scott Busby, Joe Biden yönetiminin Myanmar konusuna bakışını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Scott Busby, Myanmar ordusunun söz konusu şiddet içeren eylemlerinin "soykırım" olarak görülüp görülmeyeceğiyle ilgili olarak, "Süreç başladı. Şu anda detaylarına giremem fakat Bakan (Antony) Blinken bu süreci yakından takip ediyor ve yakın bir gelecekte bu sorunun cevabını vereceğiz." şeklinde konuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

AA

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