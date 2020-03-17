ABD'de ilk kez COVID-19 aşısı denendi

Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk dozları dört sağlıklı birey üzerinde deneniyor. Aşının üzerinde denendiği ilk insan olan Haller, "Yapabileceğim bir şey olması çok güzel" dedi.

ABD'li bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozlarını testlere katılan gönüllülere verdi. Geliştirilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde dört sağlıklı birey üzerinde deneniyor. Araştırma ekibinin başındaki Dr. Lisa Jackson, denemeler başlamadan önce, "Biz artık koronavirüs takımıyız. Herkes bu acil durumda elinden geleni yapmak istiyor" dedi. Aşı ilk kez küçük bir teknoloji şirketinde operasyon müdürü olan Seattle sakini Jennifer Haller üzerinden denendi. Aşının üzerinde denendiği ilk insan olan Jennifer Haller, "Kendimizi çok çaresiz hissediyorduk. Yapabileceğim bir şey olması çok güzel" dedi ve çocuklarının kendisinin denemelere katılmasını 'havalı' bulduğunu ifade etti. Haller, aşı üzerinde denendikten sonra odadan çıkarken büyü bir gülümsemeyle, "Kendimi harika hissediyorum" dedi.

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