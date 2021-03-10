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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

ABD'de Joe Biden'a dava açıldı

10 Mart 2021, Çarşamba 13:30
ABD’nin Florida eyaleti başsavcılığı, hapis cezasına çarptırılmış bazı göçmenlerin tutukluluklarını durduran yeni yönergeler nedeniyle Biden yönetimine dava açtı.

Florida Başsavcısı Ashley Moody, yeni yönergenin hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlardan hapis cezasına çarptırılan kişilerin gözaltına alınmasının reddedilmesine neden olduğunu açıkladı.

Suçlu göçmenlerin serbest bırakılmasının ve sınır dışı edilmemesinin daha fazla suç işlenmesine yol açacağını vurgulayan Moody, hapis cezasına çarptırılmış bazı göçmenlerin tutukluluklarını durduran yeni yönergeler nedeniyle Biden yönetimine dava açıldığını söyledi.

Başsavcı Moody, YouTube üzerinden yayınladığı videoda da "Eski ABD başkanları Trump ve Obama yönetimlerince sınır dışı edilmesi gereken suçlular, şimdi Florida’da özgürce dolaşıyor. Bu yönergenin durdurulması bizi daha güvenli hale getiriyor" dedi.

Etiketler: ABD, Joe Biden
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