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25 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD'de kasırga ve şiddetli yağışların bilançosu ağır oldu

25 Ekim 2021, Pazartesi 21:19
ABD'nin orta ve batı kesimlerinde medyana gelen kasırga ve şiddetli yağışlar, sel baskınları, heyelan ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Ulusal Hava Servisi (NWS) raporlarına göre, ülkenin batı yakasında dün rekor düzeyde yağan yağmur, California'da uzun zamandır devam eden orman yangınlarını ve kuraklığı bastırırken sel ve heyelana neden oldu.

Eyaletin bazı bölgelerinde yağış, 1849'dan bu yana ekim ortalamasının 10 katına çıktı.

Nevada'nın kuraklıktan en çok etkilenen Kuzey Sierra bölgesinde ise kar yağdı.

Atmosferik nehir adı verilen yoğun yağışla birlikte Pasifik Okyanusundan gelen ve hızı saatte 96 kilometreyi geçen sert rüzgarlar sonucu 170 binden fazla abone elektriksiz kaldı, Tobin bölgesinde aşırı yağıştan meydana gelen heyelan 70 numaralı eyalet yolunu kapattı.

Orta-batı Amerika'da kasırga

ABD'nin orta-batı bölgesinde yer alan Missouri ve Illionis eyaletlerinde etkili olan kasırga büyük hasara yol çatı.

Kasırga nedeniyle iki eyalette de elektrik kesintileri meydana geldi, Kansas City yakınlarında oluşan hortum da bölgedeki bazı yerleşim yerleri ve arazide hasar oluşturdu.

NWS, hafta boyunca ülkede daha fazla fırtınalı hava beklendiği, büyük dolu yağışları ve hortumların oluşabileceği uyarısında bulundu.

AA

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