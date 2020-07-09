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9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD'de koronavirüs vaka sayısında rekor artış

09 Temmuz 2020, Perşembe 17:49
ABD'de Kovid-19 vaka sayısındaki artış rekor kırarak günlük 62 bini aştı. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 160 bin 321'e ulaştı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 62 bin 10 artarak 3 milyon 160 bin 321'e ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 906 artarak 134 bin 924'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 719 bin 660 vakayla Brezilya, 771 bin 866 vakayla Hindistan ve 707 bin 301 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 424 bin 263 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 311 kişi öldü.

New York'u 296 binden fazla vakayla California ve 229 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 39 milyon 500 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 393 bini geçti.

AA

Etiketler: ABD, koronavirüs, vaka sayısı, rekor artış
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