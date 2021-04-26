ABD'de Kovid-19 nedeniyle 278 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği Kovid-19 verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı bir günde 32 bin 767 artarak 32 milyon 77 bin 935'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 278 artarak 572 bin 200 olarak kayıtlara geçti.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 731 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 873 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 208 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında da California 61 bin 479 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 3 ve Texas'ta 49 bin 936 olarak kaydedildi.