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12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 616 ölüm daha

12 Kasım 2021, Cuma 18:08
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 616 artışla 759 bin 678’e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 63 bin 350 artışla 46 milyon 855 bin 488’e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 616 kişinin ölmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 759 bin 678’e ulaştı.

California 4 milyon 992 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 277 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 960 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas​​​​​​​'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79’una en az bir doz, yüzde 68,5’ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 13,4’üne ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 224,6 milyon kişiye ilk doz, 194,3 milyon kişiye ikinci doz, 26 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

AA

Etiketler: ABD, Kovid-19
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