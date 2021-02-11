"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

ABD’de rektör böyle seçiliyor

11 Şubat 2021, Perşembe 17:00
Michigan State Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, ABD’de rektör seçimlerinin nasıl yapıldığına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, “Bizdeki gibi hükümet/devlet ataması yoktur, bu işin politik yönü yoktur. İster devlet üniversitesi, ister özel Vakıf üniversitesi olsun, üniversite rektörlerini o üniversitenin kendi mütevvelli heyeti ile üniversite öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcilerinden kurulmuş kurul birlikte seçer. Üniversite başkanlığı için kadro duyurusu yapılır, hangi özellikler istendiği yazılır. O Üniversite öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcilerinden oluşan kurul başvurudaki adayların dosyalarını inceleyerek adayları önce 10 kişiye, sonra da 3-4 kişiye indirirler, o az sayıdaki adayı Üniversite Mütevvelli Heyeti’ne gönderir. Mütevvelli Heyeti o seçilmiş adayları inceleyerek onu 3 kişiye indirir ve üçüne de ayrı ayrı günlerde üniversiteye çağırarak birer konuşma yapmalarını ve bu üniversiteye neler kazandıracaklarını anlatmaları istenir. Bütün bu basamaklarda ne o üniversitenin bulunduğu Eyaletin Başkanı karışır, ne de ABD’nin Başkanı karışır” dedi.

Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zulme alışmak en büyük felaket

    Çeşme'de 'hortum' alarmı: 10'dan fazla kişi yaralandı!

    Çin zulmünü anlattılar: 'Çin'de bir insanın terörist olması için 'Selamün Aleykum' demesi yeterli'

    Bu dil, siyasi iklimi zehirliyor

    İnsanlar bir tas çorbaya muhtaç

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat muafiyeti' genelgesi

    Bbeşiktaş, yarı final bileti penaltılarla aldı

    'Eğer harekete geçmezsek onlar bizi geçecek'

    Fas ile İsrail eğitim alanında iş birliğinini artıracak

    Yemen'den ABD'ye çağrı: Husilerin saldırılarını durdurun

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 kişi daha vefat etti

    Koca'dan aşılama takvimine ilişkin yeni açıklama

    Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 80 milyonu aştı

    İstanbul Valiliği soğuk havaya karşı halkı uyardı

    Erdoğan aşının ikinci dozunu yaptırdı

    'Maske kullanımında bilinçli değiliz'

    Özel okullar kapanıyor

    Zaten zor durumdaki Gazze'de işsizlik alarm veriyor!

    'ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet görmedik'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mesele Erdoğan karşıtlığı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Zulüm yok mu?
    Genel

    Çin zulmünü anlattılar: 'Çin'de bir insanın terörist olması için 'Selamün Aleykum' demesi yeterli'
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik kararname” fermanıyla…
    Şükrü BULUT

    Güle güle! Helmuth Kohl’un kızı…
    Genel

    Çeşme'de 'hortum' alarmı: 10'dan fazla kişi yaralandı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Troçki’nin Kemalist dostları
    Ahmet BATTAL

    Kazanan her şeyi alır mı?
    Süleyman KÖSMENE

    İsrailoğullarının iki fesadı
    Osman ZENGİN

    Atatürkçüleri Koruma Kanunu: 5816

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.