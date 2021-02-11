ABD’de rektör böyle seçiliyor

11 Şubat 2021, Perşembe 17:00
Michigan State Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, ABD’de rektör seçimlerinin nasıl yapıldığına dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, “Bizdeki gibi hükümet/devlet ataması yoktur, bu işin politik yönü yoktur. İster devlet üniversitesi, ister özel Vakıf üniversitesi olsun, üniversite rektörlerini o üniversitenin kendi mütevvelli heyeti ile üniversite öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcilerinden kurulmuş kurul birlikte seçer. Üniversite başkanlığı için kadro duyurusu yapılır, hangi özellikler istendiği yazılır. O Üniversite öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcilerinden oluşan kurul başvurudaki adayların dosyalarını inceleyerek adayları önce 10 kişiye, sonra da 3-4 kişiye indirirler, o az sayıdaki adayı Üniversite Mütevvelli Heyeti’ne gönderir. Mütevvelli Heyeti o seçilmiş adayları inceleyerek onu 3 kişiye indirir ve üçüne de ayrı ayrı günlerde üniversiteye çağırarak birer konuşma yapmalarını ve bu üniversiteye neler kazandıracaklarını anlatmaları istenir. Bütün bu basamaklarda ne o üniversitenin bulunduğu Eyaletin Başkanı karışır, ne de ABD’nin Başkanı karışır” dedi.
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