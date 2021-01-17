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17 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 405 bini aştı

17 Ocak 2021, Pazar 18:04
ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 398 artarak 405 bin 266'ya yükseldi.

KOVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 203 bin 941 artışla 24 milyon 308 bin 366 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 398 artarak 405 bin 266'ya ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 344 bini ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 283 milyon 755 bini geçti.

Etiketler: ABD, salgın
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