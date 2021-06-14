ABD'de salgından ölenlerin sayısı 600 bine yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 4 bin 520 artışla 33 milyon 462 bin 314'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle ölüm sayısı son 24 saatte 97 artarak 599 bin 769 olarak kayıtlara geçti. California, 3 milyon 801 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 977 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 193 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 549 ve Texas'ta 51 bin 929 olarak kayıtlara geçti. AA

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