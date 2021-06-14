"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 600 bine yaklaştı

14 Haziran 2021, Pazartesi 17:43
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 4 bin 520 artışla 33 milyon 462 bin 314'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle ölüm sayısı son 24 saatte 97 artarak 599 bin 769 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 801 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 977 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 193 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 549 ve Texas'ta 51 bin 929 olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: ABD, salgın
Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

    Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 34 milyon dozu geçti

    Erdoğan: Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır

    Netanyahu nasıl bir süreçle karşılaşacak?

    7 yaşında şehit oldu

    İnsan hayatıyla oynuyorlar

    NATO Zirvesi başladı

    Netanyahu gitse de değişen birşey olmaz

    Avrupa Birliği, YPG/PKK'nın Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

    'Türkiye ve ABD Afganistan için diyalog içinde'

    40 yaş ve üzerindeki vatandaşlar aşılanıyor

    Araç muayene ''gecikme bedellerine'' ilişkin esaslar belli oldu

    12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar oldu

    e-Devlet 55 milyon kullanıcıya ulaştı

    NATO Zirvesi yoğun gündemiyle bugün başlıyor

    Atatürk ilkeleri diye bir ders olamaz

    12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

    Demokrasi bloku şart

    Yolsuzluk algısında da dibe vurduk

    Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı: 56 baraka kül oldu

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Sakın! Sakın! Sakın!
    Ali FERŞADOĞLU

    Zalime itiraz etmek boynumuzun borcu!
    Genel

    Atatürk ilkeleri diye bir ders olamaz
    Muhammed Sungur

    Berk gibi bir Bekir Berk geçti bu dünyadan...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Dindar İsevîlerin bir temsilcisi AB’dir
    Ali Demir

    ‘Muhabbet Fedaileri’nden ders arkadaşımız Zafer Ferah
    Sebahattin YAŞAR

    Yalancının mumu ne zaman söner?
    Şükrü BULUT

    İnsanlığı imhaya karşı, millî demokrasiler ve semavî dinler ittifakı…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.