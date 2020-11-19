"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD'de son 24 saatte 2130 ölüm ve 186 bin yeni vaka!

19 Kasım 2020, Perşembe 18:06
Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 647 artışla 11 milyon 882 bin 927'ye çıktı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 130 artarak 256 bin 445'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 169 bini, toplam test sayısı 173 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 130 bin 292 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 67 bin 308 vakayla Kaliforniya ve 905 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 34 bin 105 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 963 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 947 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de son 24 saatte 123 kişi vefat etti

    DSÖ: Aşılar Kovid-19'u tamamen durdurmayacak

    Şehitler dualarla ebediyete uğurlandı

    ABD'de son 24 saatte 2130 ölüm ve 186 bin yeni vaka!

    Küresel borçlar 272 trilyon doları aştı

    Kanada, yoksul ülkelere Covid-19 aşısı bağışlayacak

    Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması

    Turkish Cargo, koronavirüs aşılarını taşımaya başladı

    Yeni Zelanda'da kadın polisler başörtüsü takabilecek

    Japonya virüse karşı 'teyakkuz'a geçti

    Ziya Selçuk salgın kurallarına uyulmasını istedi

    Çin Devlet Başkanı: Gümrük vergilerini düşüreceğiz

    Obama'nın kitabı satış rekoru kırdı

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 56 milyon 564 bini aştı

    Motorinde indirim bekleniyor

    'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin'

    Avustralyalı askerlerin Afganistan’da 39 sivili öldürdüğü ortaya çıktı

    Salgın döneminde genel hasta sayısı yarıya düştü

    Fahrettin Koca: Maskenizi sigara için çıkarmayın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu bir itiraftır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pandemi sınavında iktidarın karnesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Karizma nedir ki?
    Genel

    Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi
    Osman ZENGİN

    Kemaleddin Ceviz de rahmetli oldu…
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî ve tükenmez bir hazine bileti
    Seda Nur Özbey

    Adıyaman Nur hizmeti saff-ı evvellerinden Hüseyin Özbey anısına..
    Ali FERŞADOĞLU

    Bahtiyar Almanlar İslâmiyete koşuyor
    Faruk ÇAKIR

    Siyasetin rüzgârı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.