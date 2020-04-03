ABD'de tarım dışı istihdamda rekor düşüş

ABD'de mart ayında tarım dışı istihdam 701 bin kişi geriledi ve işssizlik oranı yüzde 4,4 olarak açıklandı. Beklentiler istihdamın 100 bin azalacağı ve işsizlik oranının yüzde 3,7 olacağı yönündeydi.

Koronavirüs salgınının reel ekonomi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri giderek derinleşiyor. İki haftadır işsizlik maaşı başvurularında rekor kıran ABD ekonomisi bir rekor da tarım dışı istihdamdaki düşüşte yaşandı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede tarım dışı istihdam 701 bin kişi düştü. Bu, Eylül 2010'dan bu yana ilk düşüş oldu.

İşsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3.5'ten yüzde 4.4'e yükseldi. ABD'de mart ayında ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,39 (0,11 dolar) artışla ile 28,62 dolar oldu.

Şubat ayı tarım dışı istihdam verisi 273 bin artıştan 275 bin artışa, ocak ayı verisi 225 bin artıştan 214 bin artışa revize edildi.