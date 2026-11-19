Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 2024 yılında ilan edilen sıkıyönetim sürecindeki rolü nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Han Duck-soo'nun cezasını bozdu. Mahkeme aynı gün, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün eşi Kim Keon-hee'ye yolsuzluk suçlamalarından verilen 4 yıllık hapis cezasını ise onadı.

Güney Kore yargısı, ülke siyasetini derinden sarsan 2024 sıkıyönetim krizine ilişkin davada kritik bir karara imza attı. Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından eski Başbakan Han Duck-soo hakkında verilen 15 yıllık mahkumiyet kararına yapılan itirazı değerlendirdi. Dava dosyasında "kısmi hukuki sorunlar" tespit ettiğini açıklayan Yüksek Mahkeme, cezayı bozarak dosyanın yeniden incelenmesi için Seul Merkez Bölge Mahkemesine geri gönderilmesine hükmetti. Eski Başbakan Han, Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetim kararının kabine toplantısında onaylanmasını sağlayarak süreci meşrulaştırmaya yardım etmek dahil çeşitli suçlamalardan hüküm giymişti. Eski First Lady cezaevine girecek Yüksek Mahkeme, Han'ın cezasını bozarken eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün eşi Kim Keon-hee hakkındaki hükmü ise kesinleştirdi. Mahkeme, Kim'e hisse senedi fiyatlarında manipülasyon ve rüşvet gibi yolsuzluk suçlamalarından verilen 4 yıl hapis cezasını onadı. Sıkıyönetim krizinden azil sürecine ne olmuştu? Güney Kore'yi siyasi krize sürükleyen süreç, dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık 2024 tarihinde "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmesiyle başlamıştı. Ulusal Meclisin bu kararı hızla kaldırması üzerine Yoon geri adım atmak zorunda kalmıştı. Yaşananların ardından Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamayla Yoon'un azlini istemiş ve kendisi geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Süreci inceleyen Anayasa Mahkemesi ise 4 Nisan 2025'te Meclisin azil talebini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını resmen onaylamıştı. Yoon'un görevden alınmasının ardından düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025 tarihinde Mecliste yemin ederek yeni Devlet Başkanı olarak görevine başlamıştı. AA

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