Geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin "zorlu güvenlik riskleriyle" karşı karşıya olduğunu öne sürerek, hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokuna "Siyonist birlik hükümeti" çağrısını yineledi.

Geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin "zorlu güvenlik riskleriyle" karşı karşıya olduğunu savunarak, hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet blokuna "birlik hükümeti" çağrısını tekrarladı.

Telegram hesabından görüntülü bir mesaj yayımlayan Netanyahu, mevcut güvenlik durumuna ilişkin muhalefet liderlerini bilgilendirdiğini açıkladı. Eisenkot’un yanı sıra Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman’a güvenlik brifingi verdiğini belirten Netanyahu, "Abartısız ve çarpıtmasız tarihi bir dönüm noktasındayız. Sorumluluk almalıyız ve bu da birlikten geçiyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Kaderi Tehlikede" İddiası

Konuşmasında muhalefetin muhtemel koalisyon planlarını hedef alan Netanyahu, muhalefet blokunun İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin desteğiyle bir azınlık hükümeti kurmayı amaçladığını ileri sürdü. Arap partilerini "terör destekçisi" olarak nitelendiren Netanyahu, buna karşı iktidar ve muhalefet partilerinin yer alacağı bir "Siyonist birlik hükümeti" kurulması gerektiğini savunarak "İsrail'in kaderi tehlikede." iddiasında bulundu.

Sonuçlar koalisyon düğümünü çözdürmedi

İsrail’de 27 Ekim’de düzenlenen genel seçimlerin ardından parlamentodaki sandalye dağılımı net bir koalisyon çoğunluğu ortaya çıkarmamıştı:

Netanyahu Koalisyonu: 53 sandalye

53 sandalye Değişim Bloku (Eisenkot Liderliğinde): 48 sandalye

48 sandalye Arap Partileri: 19 sandalye

Seçimlerde tarihi bir çıkış yakalayarak 19 milletvekili çıkaran İsrail vatandaşı Filistinlilerin partileri, hükümet kurma denkleminde kilit rol üstlendi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise koalisyon belirsizliğinin ardından hükümeti kurma yetkisini değişim blokunun lideri Gadi Eisenkot'a vermişti.

Gündemde "İran'a Saldırı" gerilimi var

Netanyahu'nun birlik hükümeti baskısı, İsrail siyasetinde ve güvenlik bürokrasisinde İran'a yönelik muhtemel askeri adımların tartışıldığı bir döneme denk geliyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Netanyahu’nun İran'a saldırı planlarına itiraz ettiği ve ikili arasında bu konuda görüş ayrılığı yaşandığı öne sürülüyor.

Hükümeti kurma görevini yürüten Gadi Eisenkot da gerçekleştirdikleri ikili güvenlik toplantısında Netanyahu'ya "acil olmayan askeri eylemlere kalkışmama" uyarısında bulunmuştu. Netanyahu’nun hafta içinde Bennett ve Liberman’a verdiği güvenlik brifinglerinin de bu gerilimli süreçle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.