Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’deki Hudeyde Limanı için sivillere acil tahliye çağrısında bulundu. Bu hamleye karşılık veren İran destekli Husiler ise limanın hedef alınması durumunda Cidde başta olmak üzere tüm Suudi limanlarını vuracaklarını duyurdu.

Kızıldeniz kıyısında askeri hareketlilik ve karşılıklı tehditler en üst seviyeye çıktı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in stratejik öneme sahip Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillerin güvenlikleri gerekçesiyle bölgeyi terk etmelerini istedi. Harita paylaşılarak uyarı yapıldı Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada tahliye edilmesi gereken alanları gösteren bir harita yayımladı. Sivillerden haritada kırmızıyla işaretlenen bölgelerden uzaklaşmalarını isteyen Maliki, muhtemel operasyonun kapsamına dair ek bir detay paylaşmadı. Husilerden misilleme tehdidi Arap Koalisyonu'nun bu adımına Yemen'deki İran destekli Husilerden sert bir karşılık geldi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Hudeyde Limanı'na yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmesi halinde Cidde Limanı ile Kızıldeniz kıyısındaki tüm Suudi Arabistan limanlarını hedef alacaklarını açıkladı. Seri, söz konusu limanlarda görev yapan çalışanlara ve çevredekilerle birlikte uluslararası denizcilik şirketlerine seslenerek, bölgeyi derhal terk etmeleri ve gemilerini limanlardan çekmeleri yönünde uyarıda bulundu. Çatışmalar yeniden şiddetlendi Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı stratejik bölgeleri ele geçirmesiyle başlayan kriz, Mart 2015'te Arap Koalisyonu'nun uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine askeri destek vermesiyle bölgesel bir boyuta taşınmıştı. Nisan 2022'de sağlanan ateşkesle bir süreliğine durulan çatışmalar, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanışa geçti. Sahadaki kontrol dengelerinin değişmeye başladığı ülkede Husiler, hükümet güçlerine yönelik saldırılarını sıklaştırırken Suudi Arabistan topraklarını da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almayı sürdürüyor. AA

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