ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde yaptıkları üçlü zirvenin ardından "barışa yönelik deklarasyon" başlığıyla ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD, Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) küresel sorunlara daha etkin yanıt verebilmesi ve temel görevi uluslararası barış ve güvenliği sağlayabilmesine yönelik BM reformuna bağlı olduğu bildirildi.

Üç ülkenin tüm ülkelerin yararı için rafine edilmiş petrol ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmayı planladığı ifade edilen açıklamada, enerji arzındaki istikrarın önemini teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, üç ülkenin üst düzey önemdeki devlet görevlilerinin dokunulmazlığına rıza ve saygı ilkesini tanıdığı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin ve diğer organların yetkilerini suistimal etmemesi gerektiği kaydedildi.

Üç devlet başkanının nükleer savaşların kazananının olmayacağını ve bu yüzden hiç yapılmaması gerektiğini teyit ettiği aktarılan açıklamada, üç ülkenin nükleer riskleri giderme ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda diyalog yürüteceği vurgulandı.