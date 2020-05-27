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28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD'de ve dünyada gündem polis şiddetiyle ölen Floyd... "Nefes alamıyorum"

27 Mayıs 2020, Çarşamba 23:36
ABD’nin Minneapolis eyaletinde, polis tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli bir siyahinin ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, bu kişinin gözaltına alınma şekli tepkilere neden oldu.

Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırdığı 40 yaşını aşkın Floyd'un boynuna dizini basarak, diğer ekipleri beklediği görülüyor. 

Görüntülerde siyahi adamın, yerde defalarca "Lüften, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde dakikalarca yalvardığı, bir süre sonra ise hareketsiz kaldığı yer alıyor.

Etrafta toplanan vatandaşlar, siyahi adamın yalvarmalarına rağmen boynundan dizini çekmeyen polise tepkilerini artırırken, bir süre sonra gelen acil sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişiyi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

George Floyd'un, bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istendiği ve bu olaydan kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü kaydedildi.

"Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı"

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, video görüntüleri üzerine Facebook'tan yaptığı açıklamada, siyahi toplumundan özür dileyerek, "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı." ifadesini kullandı.

Frey, "5 dakika boyunca beyaz bir polisin dizini, bir siyahi adamın boynuna bastırdığını izledik. 5 dakika. Birinin yardım istediğini duyduğunuzda yardım etmeniz gerekir. Bu polis, en temel insani konuda başarısız oldu.” değerlendirmesini paylaştı.

Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo da olaya karışan polislerin açığa alındığını aktararak, olayın Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da katılımıyla incelendiğini kaydetti.

ABD Minneapolis'te bir siyahinin ölümüne neden olan polislerin işine son verildi

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahiyi gözaltına alırken ölümüne neden olan polislerin işine son verildi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak ‘’Bu doğru bir karar’’ ifadesini kullandı.

Eric Garner olayı

Minneapolis’te yaşanan bu olay, New York'un Staten Island bölgesinde 17 Temmuz 2014'te meydana gelen benzeri Eric Garner olayını hatırlattı.

6 çocuk babası 43 yaşındaki siyahi Amerikalı Garner, sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, New York polisi (NYPD) tarafından boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılmıştı.

Defalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvaran ve yere yatırıldıktan sonra fenalaşan Garner, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda ölmüştü.

Olayı soruşturan jüri, Aralık 2014'te Garner'ın boğazını sıkarak ölümüne neden olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Daniel Pantaleo'nun yargılanmasına gerek olmadığı yönünde karar vermişti.

Aynı dönemde Missouri Ferguson'da siyahi genç Michael Brown'ı silahla öldüren polise, jüri tarafından takipsizlik kararı verilmesi üzerine sosyal medyada, "Siyahilerin Yaşamları Değerlidir" (BlackLivesMatter) etiketiyle başlatılan paylaşımların ardından ülke genelinde geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Eric Garner'ın son sözü "Nefes alamıyorum" (I can't breath) ifadesi, protesto gösterilerinde siyahilere karşı polis şiddetini sembolize eden en önemli sloganlardan biri haline gelmişti.

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Floyd'un ailesi cinayetten yargılama istiyor

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken polisin sert müdahalesi ile ölen siyahi George Floyd'un ailesi, olaya karışan 4 polisin cinayetten yargılanmasını istiyor.

 

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken polisin sert müdahalesi ile ölen siyahi George Floyd'un ailesi, ulusal televizyonlara yaptıkları açıklamada, Floyd'un "Nefes alamıyorum" şeklinde defalarca yalvarmasına rağmen polisleri hiçbir şey yapmamakla suçladı.

Floyd’un kız kardeşi Bridgett Floyd, ABC'ye verdiği mülakatta, olaya karışan polislerin işine son verilmesinin kendisi ve ailesi için yeterli olmadığını vurgulayarak, "Onların tutuklanarak hapse atılmasını istiyorum çünkü benim kardeşimi öldürdüler." diye konuştu.

CNN'e konuşan Flody’un erkek kardeşi Philonise ise kardeşinin kimseyi incitmediğini vurgulayarak, “Gerekirse Floyd’a elektrik tabancası veya yüzüne biber gazı kullanabilirlerdi ama ensesine dizlerini dayayıp üstüne oturmayı tercih ettiler. Ona hayvanlardan daha kötü muamele yaptılar.” ifadelerini kullandı.

Aynı programda konuşan Floyd’un kuzeni Tera Brown da “Polislerin hizmet etmek ve korumak için orada olmaları gerekiyordu ama bütün yalvarmalarına rağmen onun hayatı için tek bir kişi parmağını kaldırmadı.” dedi.

Polislerin cinayetten yargılanması gerektiğini belirten Brown, “Birileri o anı kaydetti de bütün dünya buna şahit oldu.” diye konuştu.

Dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" şeklinde yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olaya karışan 4 polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma halen sürüyor.

***

Trump'tan 'çok üzücü' açıklaması

ABD Başkanı Trump, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesini, "Çok üzücü bir olay" olarak niteledi ve konuya ilişkin rapor alacağını söyledi.

 

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yaklaşık 10 yıl aradan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermesi öncesi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezini gezerek bilgi aldı. 

Gazetecilerin Floyd'un öldürülmesine ilişkin sorusu üzerine Trump, "Bu çok çok üzücü bir olay. Washington'a döndüğümde, yarın bu konuda kapsamlı bir rapor alacağım. Ama olanlar çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti. "Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, Polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Olaya karışan 4 polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

***

Beşiktaş'tan George Floyd'a ilişkin paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

 

Siyah-beyazlı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

AA

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