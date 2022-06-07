ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapması halinde ABD, Güney Kore ve dünyadan güçlü ve net bir yanıt alacağını söyledi.

Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun-dong ile Seul'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Sherman, "Herhangi bir nükleer deneme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını tamamen ihlal eder ve böyle bir teste hızlı ve güçlü bir yanıt verilir." dedi.

ABD konuya ilişkin Güney Kore ve Japonya ile üçlü görüşme de gerçekleştirecek.

Sherman'ın sözleri, haftasonu Kuzey Kore tarafından başlatılan kısa menzilli balistik füze denemelerinin ardından geldi.

Kuzey Kore'nin 2017'den beri nükleer bomba denemediği sanılıyor ancak ABD ve Güney Kore hükümet yetkilileri Kuzey Kore'nin bilinen tek nükleer test sahası olan Punggye-ri'de yeni inşaat belirtileri olduğunu ve Pyongyang'ın yakında bir bomba test edebileceğini söylüyor.