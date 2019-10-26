"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

ABD'den Suriye'nin doğusuna ilk takviye

26 Ekim 2019, Cumartesi 20:31
Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.

AA'nın Deyrizor'da güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı.

Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü.

El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Yeni üs hazırlığı

ABD ordusu ayrıca, Deyrizor ilinin güneydoğusunda, Suriye-Irak sınırında inşa edeceği yeni üs için arazi yeri belirledi.

Yeni üssün Deyrizor'un Bagoz bölgesinde inşa edilmesi bekleniyor.

Halihazırda ABD'nin Deyrizor'un farklı noktalarında üs ve askeri noktaları var. Üslerin en büyüğü ise El Ömer petrol sahasında faaliyet gösteriyor.

Kurulması beklenen yeni üssün konumu, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

ABD, yeni üsten YPG/PKK'nın ve petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için de faydalanacak.

ABD'li komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile bir araya gelerek, bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

Deyrizor ilinin içinden geçen Fırat Nehri'nin doğusu YPG/PKK'nın işgalindeyken, batısında Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar hakim.

Deyrizor'daki enerji kaynakları

Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor ili, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak yer alıyor.

Bu petrol sahalarının toplandığı alan, tahminlere göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirmiş, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

AA

Etiketler: abd, suriye
Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan'dan "150 saat'' uyarısı

    ABD'den Suriye'nin doğusuna ilk takviye

    Otomotiv sektöründen endişelendiren rakamlar

    Japonya'da bilanço ağırlaşıyor!

    95 yıllık rekabette 346. randevu

    Ay'ın güney kutbuna gönderilecek

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

    10 milyar dolarlık dev ihalenin kazananı belli oldu

    Gösteriler 7. gününde: 'Şili tarihinin en büyük protestosu' devam ediyor!

    Irak diken üstünde

    "Süre 29 Ekim saat 18.00’de bitiyor"

    Sevgi seferberliğine ihtiyaç var

    Gazze alarm veriyor!

    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler

    Peskov: Rusya, TSK ve terör örgütü YPG'nin arasında durmayacak

    Irak yeniden karıştı: Ölü sayısı 24'e yükseldi

    Örnek istifa

    E-haciz vatandaşı fena vurdu

    AB Suriye’de üzerine düşeni yerine getirmedi

    En Çok Okunanlar

    Cenk ÇALIK

    Kedilerin mırmırları “Yâ Rahîm, yâ Rahîm” diyor
    Ahmet BATTAL

    Şehidiniz kalem kırdı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevlerindeki Kur’an yasağında yine aynı hikâye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Yahudi ve Hıristiyanlar ile dostluk
    Genel

    Sevgi seferberliğine ihtiyaç var
    Muhammet ÖRTLEK

    İslamilik Endeksi ve Bediüzzaman
    Genel

    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Eser-i telkini icra”!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.