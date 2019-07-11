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11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD'den Venezuela'ya bir yaptırım kararı daha

11 Temmuz 2019, Perşembe 20:37
ABD, Venezuela'nın Askeri İstihbarat Direktörlüğüne yaptırım uygulanması kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela'da Maduro yönetimine karşı darbe girişimiyle suçlanan emekli asker Rafael Acosta Arevalo'nun gözaltında işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bu ülkenin Askeri İstihbarat Direktörlüğüne de yaptırımlar getirdi. 

Acosta'nın trajik ölümünün kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, ''ABD'nin Maduro rejiminin muhalifleri bastırmak amacıyla uyguladığı insanlık dışı muamelelere son vermede kararlı olduğu'' belirtildi.

Maduro hükümetine karşı darbe girişiminde bulunmaktan tutuklanan Deniz Kuvvetlerinden emekli asker Arevalo'nun gözaltında işkence sonucu öldüğü ortaya çıkmıştı.

Çıkarıldığı mahkeme sonrasında gönderildiği hastanede hayatını kaybeden emekli askere yapılan otopside çok sayıda işkence izine rastlanmıştı. Hükümete yakın medya organlarında da paylaşılan ve gördüğü kötü muameleyi açıkça ortaya koyan rapora göre, Arevalo'nun mide, bağırsaklar ve boyun bölgesinde iç kanama, birçok kaburgasında kırık tespit edildiği belirtilmişti.

AA

Etiketler: ABD, Venezuela, yaptırım, karar
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