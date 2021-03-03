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3 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

ABD, dış politika önceliklerini açıkladı

03 Mart 2021, Çarşamba 21:34
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin dış politika önceliklerini açıkladı.

Bu önceliklerden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve küresel sağlık güvenliği olduğunu anlatan Blinken, küresel ekonomik durgunluğu tersine çevirmenin, demokrasiyi yeniden yüceltmenin de önemli öncelikler arasında olduğunu dile getirdi.

Blinken, küresel anlamda demokrasiyi teşvik edeceklerini belirterek, "Ama demokrasiyi, pahalı askeri müdahaleler ya da otoriter rejimleri güç kullanarak devirme girişimleri ile yüceltmeye çalışmayacağız. Bu taktikleri eskiden kullandık. Ancak iyi niyete rağmen başarılı olamadılar. Demokrasinin yüceltilmesine kötü bir nam kattı bunlar ve Amerikan halkına olan güveni zedeledi. Biz işleri farklı yapacağız." diye konuştu.

"Askeri gücü diplomasi ile birlikte kullanacağız"

Biden'ın askeri güç yerine diplomasiye öncelik vereceğini anlatan ABD'li bakan, ülkesinin savaşlardan ağır dersler çıkardığını ve Amerikan halkının uzun süren ABD müdahalelerinden yorulduğunu ifade etti.

Blinken, özellikle de Afganistan ve Orta Doğu'daki müdahalelerden sonra kalıcı bir barış inşa etmede askeri gücün sınırlı bir rol oynadığını gördüklerini kaydederek, "Gelecekte askeri güç kullanmak durumunda kaldığımız zaman bunu sadece hedef ve misyonlarımız açık ve elde edilebilir ise değerlerimiz, kanunlarımız ile tutarlı ve Amerikan halkının rızası dairesinde yapacağız. Ve bunu diplomasi ile birlikte yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile ilişkileri "21 yüzyılın en büyük jeopolitik imtihanı" olarak tanımladı

ABD'nin Çin ile mücadelesini de önemli bir öncelik olarak sayan Blinken, Çin'in ABD ile ilişkilerini "21 yüzyılın en büyük jeopolitik imtihanı" olarak tanımladı.

Blinken, ABD'nin dünyada Rusya'dan İran'a Mynamar'dan Etiyopya'ya kadar birçok sınama ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ancak Çin'in ortaya koyduğu sınama hepsinden çok farklı." dedi.

ABD'nin Çin ile ilişkilerinin gerektiğinde rekabetçi, gerektiğinde işbirliği eksenli, gerektiğinde ise hasımlık üzerinden olacağını ifade eden Blinken "Çin, istikrarlı ve açık uluslararası sisteme ve dünyayı bizim istediğimiz gibi yapan kurallar, değerler ve ilişkilere ciddi bir şekilde ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik olarak meydan okuyabilecek tek ülkedir." diye konuştu.

Blinken, iklim değişikliği ile mücadele ve yeni gelişen teknolojilere öncülük etmenin de ABD dış politikasının önemli önceliklerinden olduğuna dikkat çekti.

AA

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