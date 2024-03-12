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12 MART 2024 SALI - YIL: 55

ABD, Husilerin kontrolündeki bölgelere 6 "savunma saldırısı" düzenledi

12 Mart 2024, Salı 12:47
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere 6 "savunma saldırısı" yaptıklarını duyurdu.

CENTCOM, sosyal medya platformu X'ten savunma saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, CENTCOM'un yerel saatle dün 14.50-23.30 arasında Kızıldeniz'de Husilerin kontrolündeki bölgelere 6 "savunma saldırısı" düzenlediği bildirildi.

Saldırıda bir insansız denizaltı aracı ve 18 gemisavar füzenin hedef alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu silahların bölgedeki ticari gemilere ve ABD donanmasına ait gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların "seyrüsefer serbestisini korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada Husilerin deniz füzeleriyle hedef aldığı belirtilen Pinocchio gemisinin ABD'ye değil, Singapur'a ait Liberya bayraklı ticari gemi olduğu ve saldırıda geminin isabet veya hasar almadığı kaydedildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise saldırıya ilişkin Telegram ve X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'ye ait Pinocchio gemisine deniz füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiklerini ve geminin doğrudan isabet aldığını aktarmıştı.

Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları duruncaya ve Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki saldırıların süreceğini kaydetmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

AA

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