'ABD, Kudüs'ün Yahudileştirilmesine büyük destek veriyor'

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail'in Kudüs'ü başkentleri ilan etme girişimi olduğunu, Kudüs'ün Yahudileştirilmesine ABD'nin büyük destek verdiğini ve bu minvalde Gazze'ye büyük baskılar yapıldığını söyledi.

Türk Arap Medya Derneği ile Filistin İletişim ve Medya Derneğinin ortaklaşa düzenlediği toplantıda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını cevapladı.

Toplantıda, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de yer aldı.

Türk medyasıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Heniyye, Türkiye'nin Filistin'e karşı önemli bir duruş sergilediğini söyledi.

İsmail Heniyye, Türkiye'nin son 10 yıl içinde, üç boyutta Filistin'e yardım etmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi siyasi boyut. Filistin davasını her zaman uluslararası platformlarda dile getirerek, kucaklayıcı rol oynadı. İşgale karşı durdu ve Kudüs'teki üzücü olaylara tepki gösterdi. İkincisi, insani ekonomik boyut. Türkiye hem kamu hem de STK'larla sürekli yardımda bulundu. Hem Gazze hem de Batı Şeria'ya yardımlar oldu. Üçüncü boyut ise Türk halkının adanmışlık ve fedakarlık zirvesi diyebileceğimiz Gazze ablukasını kırmak için protesto mahiyetinde olan Mavi Marmara ile yola çıkan ve kanını vererek Filistin meselesini dünya kamuoyuna taşıması. Tek amaçları ablukayı kırmaktı. Bu üç boyutun geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türkiye'nin Filistin meselesine olan durumunu özetlemiştir."

İsrail'de aşırı sağ bir iktidarın olduğunu, Filistinlilerin hiçbir hakkını tanımadığını ve barış gibi bir fikri olmadığını anlatan Heniyye, İsrail'in Kudüs'ü başkentleri ilan etme girişimi olduğunu, Kudüs'ün Yahudileştirilmesine ABD'nin büyük destek verdiğini ve bu minvalde Gazze'ye büyük baskılar yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini ifade etti.

Heniyye, "İsrail işgal hükümeti, hiçbir zaman iki devletli bir çözüme yanaşmamıştır. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde bölgemizde istisnai bir zaman yaşadık. Bu bölge artık daha rahat işgal edilebilir bir konuma sokulmuştur. ABD tarihinin en aşırı sağ hükümetini görmekteyiz. Kudüs'e büyükelçiliğini taşıması, Golan tepelerini İsrail'e vermesi ve yıkım hareketinin desteklenmesini gördük bu zaman zarfında." dedi.

"'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelenen şeyi tanımayacağımızı ilan ediyoruz"

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen plan hakkında da konuşan Heniyye, başta ABD ve bazı Batı ülkelerinin İran'a yönelik uyguladığı ambargo, S-400 ve F-35 kriziyle Türkiye'ye yapılan baskılar ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik baskıların, "Yüzyılın Anlaşması"yla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Heniyye, bir "Filistin stratejisi"nin geliştirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu, Filistin'de ve çevre ülkelerde yaşayan Filistinlerle iletişimin diri tutulması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"'Asrın anlaşması' diye anlatılan şeyi tanımadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunun bozulması için tüm girişmeleri deneyeceğiz. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti tanınmadığı sürece hiçbir anlaşmayı tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Biz Hamas olarak 'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelenen şeyi tanımayacağımızı ilan ediyoruz. Filistin birliğini oluşturacak bir Mısır inisiyatifi var. Filistin iç barışıyla ilgili Erdoğan bizi çağırdığında onunla çalışabileceğimizi söyledik. Burada tekrar deklare ediyorum, Filistin birliği için çalışacağız. Bizim merkezimiz Kudüs'tür. Orada Hristiyan ve İslam mukaddesatını koruyacağız. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. ABD'nin büyükelçiliğini oraya taşımasını kabul etmiyoruz. Kudüs'ün bizim hakkımız olduğunu deklare etmekten geri kalmayacağız."

"Yermuk kampındaki Filistinlilerin de hedef alınmamasını istiyoruz"

Siyasi kadrosu uzun yıllar Şam'da kalan ve 2012'de iç savaştan dolayı Suriye'den ayrılan Hamas'ın, Suriye ile ilişkileri onarma çabasının olup olmadığı sorusu üzerine Heniyye, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hamas ve Esad arasındaki ilişki, güçlü ve stratejik bir ilişkiydi. Hamas, Suriye tarafından kucaklanan bir hareketti. Olaylar başladığında Hamas siyasi kanadı orada olayların büyümemesi için inisiyatif geliştirmiştir. Bu inisiyatifimiz karşılık bulmayınca Hamas siyasi kanadı olarak Şam'dan çıktık. Komşu ülkelerin içişlerine karışmamak için çıktık. Suriye'yi bölgede ağırlığı olan bir ülke olarak görüyoruz. Filistin davasıyla da tarihi bağları var. Şam'dan çıkmamız doğru bir karardı, oraya dönmemiz de doğru bir karar olacaktır. Kararları şura ile alıyoruz. Bütün isteğimiz Suriye'nin istikrarına ve Filistin davasına yönelik tarihi rolüne kavuşması. Yermuk kampındaki Filistinlilerin de hedef alınmamasını istiyoruz."