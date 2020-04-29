ABD'li ilaç şirketinden aşı açıklaması

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs aşısının gelecek hafta testler için hazır olacağını, sonbahardaysa acil durumlar için kullanıma hazır hale gelebileceğini açıkladı.

Almanya merkezli BioNtech şirketiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bir aşı geliştirmek için çalışan Pfizer, izin alınması durumunda ABD’de aşı testlerinin gelecek hafta başlayabileceğini belirtti. Wall Street Journal’a açıklama yapan Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, "Şu an bu bir kriz ve herkesin umutsuzca bir çözüme ihtiyacı var" dedi. Almanya'da ise söz konusu aşının klinik testleri, gönüllü insanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Zaman çizelgesinin doğru bir şekilde ilerlediği halinde, sonuçların gelecek ay elde edilebileceğini söyleyen Bourla, olumlu sonuçların gelmesiyle aşının sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır olabileceğini ifade etti. '650 MİLYON DOLAR YATIRIM' Pfizer, aşının geliştirmesine ve üretimine 650 milyon dolar yatırım yapmış durumda.

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