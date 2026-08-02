Trump yine “sert” konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Camp David’de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında, İran’la ilgili son durumu değerlendirdi.

İran savaşının kendileri açısından “çok iyi” seyrettiğini savunan Trump, “Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Böyle bir durumda olabildiğince nazik davranmaya çalışıyoruz. Amacımız çok basit; İran’ın nükleer silahı olmayacak” ifadelerini kullandı. Trump, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine “İran’a çok sert vuracağız ve bir noktada ‘artık dayanamıyoruz’ diyecekler” değerlendirmesinde bulundu. İran’ın askerî kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savunan ABD Başkanı, Tahran’ın sadece sınırlı ölçüde askerî gücünün kaldığını ileri sürdü. “İran, çok kötü durumda” diyen Trump, Tahran’ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu. AA

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