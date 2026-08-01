01 Ağustos 2026, Cumartesi
Kanada’nın Winnipeg kentindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
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Saldırının gerçekleştirildiği kentte bulunan Rahma İslam Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada cemaat üyelerinin içeride bulunduğu sırada iki kişinin araçtan cami binasına ateş açtığı, ardından bir cisimle binanın camlarını kırarak hasara yol açtığı ifade edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polisin olayı “olası nefret suçu” kapsamında soruşturduğu kaydedildi. Saldırının kendisini derinden etkilediğini belirten Carney, “Bu İslamofobik şiddet eylemi dehşet verici ve bunun Kanada’da yeri yok. Kimsenin yaralanmamış olmasına şükrediyorum. Suçluları adalete teslim etmek için çalışan kolluk kuvvetlerine tam destek veriyorum.” ifadelerini kullandı.
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