Terör örgütü PKK, 81 kampı boşalttı

Ankara’da Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri olan 12 maddelik çerçeve yasanın çıkarılması için yaşanan olağanüstü trafikte Kuzey Irak’tan gelen haberlerin etkili olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK ne demek istiyor?

AKP’li Metiner’den çarpıcı iddia: “Yasa teklifi Öcalan’ın onayıyla hazırlandı”

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki 81 noktadan daha çekildiğinin tespit edilmesi üzerine Ankara da ‘hızlandı’. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin bizzat sahadan aldıkları teyit ve raporlarla bu bilgiyi doğruladı.

Nefes’in haberine göre, teröristlerin barınma alanlarını terk edip İran sınırındaki Kandil Dağı bölgesinde konumlandıkları bildirildi.

Terör örgütünün boşalttığı bölgeler arasında örgütün can damarı niteliğindeki en önemli barınma alanlarından biri olan ve terör örgütüyle özdeşleşen Çarçella kampı da bulunuyor. Boşaltılan 81 nokta TSK’nın bu bölgeye sık sık hava destekli kara harekatları düzenlediği Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında yer alan bölgelerden oluşuyor.

Haber Merkezi