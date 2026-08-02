Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mü’min olarak güzel işler yapanlar ise, ne zulme uğramaktan korkarlar, ne de sevaplarının eksilmesinden. Tâhâ Sûresi: 112 HADİS: Günahı açıktan işlemekten sıkılmayanlar hariç bütün ümmetim Allah’ın afiyetine mazhardır... Camiü’s-Sağir, No: 2986

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