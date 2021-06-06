ABD’li validen yağmur duasına davet

ABD’de Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, eyaletteki kuraklıktan dolayı halkı yağmur duâsına katılmaya davet etti.

Bir süredir şiddetli kuraklığın baş gösterdiği Utah’ta Vali Cox, yayınladığı görüntülü mesajında şunları kaydetti, “Zaten daha önce bütün Utahlılardan uzun duşlardan kaçınarak, sızdıran muslukları tamir ederek ve az suya uygun peyzajlar ekerek su tasarrufu yapmalarını istedim. Ancak korkarım bu çabalar tek başına bizi korumaya yetmeyecek. Daha fazla yağmura ihtiyacımız var ve hem de buna şimdi ihtiyacımız var. İlâhî bir müdahaleye ihtiyacımız var. Bu yüzden bütün inanç mensubu Utah halkından 4-6 Haziran arasındaki hafta sonu yağmur duâsında bana katılmalarını istiyorum”

Hep beraber duâ edelİm

Mesajında eyalette yaşanan kuraklığın ekinlere ve yaban hayatına zarar verebileceği, ölümcül yangınlara sebep olabileceği uyarısında bulunan Vali Cox, “İş birliği halinde hep beraber dua eder ve Allah’tan ya da hangi üstün güce inanıyorsanız ondan daha fazla yağmur yağdırmasını istersek süren kuraklığın ölümcül boyutlarından kurtulabilme şansımız olabilir” ifadesini kullandı. Vali önceki gün yağmur duâsı için bir de genelge yayımlamıştı. Utah geçen yıl da şiddetli kuraklık yaşamış, bundan dolayı eyalette ciddî yangınlar çıkmıştı. Bu yıl da Vali Cox, 13 Mayıs’ta eyalette kuraklık dolayısıyla âcil durum ilân etmişti.

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YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

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Yağmur duâsı ve namazı