ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

ABD'nin Meksika sınırında, son bir yılda 1,7 milyon düzensiz göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.

Bir göçmen dramı da Meksika'da yaşanıyor

Washington Post tarafından ele geçirilen ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ofisi raporuna göre, eylül sonu biten 2021 mali yılı içinde rekor sayıda göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Raporda, Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra yasa dışı sınır geçişlerinin oldukça arttığına dikkat çekilerek, 1,7 milyon düzensiz göçmenin gözaltı kayıtlarına girdiği bildirildi.

Bunun şimdiye kadar bir mali yıl içinde kaydedilen en büyük rakam olduğu vurgulanarak, özellikle temmuz ve ağustos aylarında gözaltına alınan yasa dışı göçmen sayısının 200 bini geçtiği hatırlatıldı.

2012-2020 mali yılları içinde gözaltına alınan toplam düzensiz göçmen sayısının 540 bin olduğuna dikkat çekilerek, son bir yıl içinde ortaya çıkan rakamın bunun 3 katı olduğuna işaret edildi.

Yakalananların yüzde 61'i sınır dışı edildi

Gözaltına alınan 1,7 milyon düzensiz göçmenin yüzde 61'inin sınır dışı edildiği, ancak bunların içinde tekrar sınırı geçmeye çalışanların oranının yüzde 25 olduğu vurgulandı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler arasında Meksika kökenliler 608 bin ile ilk sırada yer alırken, bunu 309 bin ile Honduras ve 279 bin ile Guatemala vatandaşlarının izlediği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, düzensiz göçmen artışını "kriz" olarak niteleyerek, bunu Biden hükümetinin önünde çözülmeyi bekleyen en büyük sorunlardan biri olarak değerlendirdi.

CBP raporunun, birkaç gün içinde resmen yayımlanması bekleniyor.