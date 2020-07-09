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9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD'nin New Jersey eyaletinde maske takma zorunluluğu

09 Temmuz 2020, Perşembe 10:03
ABD'de artmaya devam eden Kovid-19 vakalarına önlem olarak bazı eyaletlerde getirilen maske takma zorunluluğuna New Jersey de katıldı.

Ülkede, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybında New York'tan sonra 2'nci eyalet konumunda bulunan New Jersey'de iç mekanlarda uygulanan maske kuralına ek olarak dış mekanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.

New Jersey Valisi Phill Murphy, basın açıklamasında, ''Dışarıda maske takılması, bizim asla almak istemediğimiz bir karardı. New Jerseyliler salgına karşı sorumlu davrandılar ama ulusumuzun kalanı için farklı bir tablo görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Valilik kararında, açık havada yemek için masalarda oturanlar ve 2 yaş altı çocuklar bu kuralın dışında tutuldu.

Vaka sayısı bakımından ülkede 5'inci sıraya düşen New Jersey'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 15 bin 423 kişi öldü.

AA

Etiketler: ABD, New Jersey, eyalet, maske takma zorunluluğu
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