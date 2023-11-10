"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

ABD Orta Doğu Temsilcisi Satterfield: "Gazzelilerin geleceği Gazze'de"

10 Kasım 2023, Cuma 19:22
ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi Satterfield, "Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil. Temel prensip olarak Gazze nüfusunun yerinden edilmesini desteklemiyoruz veya edildiğini görmek istemiyoruz." dedi.

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının Dubai Bölge Medya Merkezi tarafından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin odak noktasının, mevcut koşullar altında, Gazze'nin güney ve orta kesimlerindeki Filistinli sivillerin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca sürekli ve sürdürülebilir temelde karşılamak üzere insani yardımları harekete geçirmek olduğunu ifade eden Satterfield, "Şu anda yardım seviyesini günde yaklaşık 100 tıra çıkardık. Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına göre ihtiyaç duyulan temel insani yardımın Gazze'nin güneyine ulaştırılması için daha yüksek bir yardım seviyesini hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD ve diğer ülke vatandaşlarının bölgeden güvenli şekilde çıkışlarını sağlamaya odaklandıklarını belirten Satterfield,, "Umuyorum ki kuzeyden güneye güvenli geçiş için dört ila beş saatlik insani molalar, bu tür hareketlerin kolaylaştırılmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Satterfield, gelecek günlerde Gazze'nin güneyindeki nüfusun temel insani yardım açısından asgari ihtiyaçlarının karşılanabileceğini umduklarını belirtti.

"Gazzelilerin geleceği Gazze'de"

Temiz içme suyunun ulaşılabilirliğini artırmak için de çalıştıklarını kaydeden Satterfield, İsrail'den gelen iki boru hattının tekrar açıldığını, Gazze'nin güney ve orta bölgelerindeki tuzdan arındırma tesisi ve uydu tesislerinin çalıştığını söyledi.

"Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru ilerleyen Filistinlilerin geleceği ne olacak?" sorusuna da Satterfield, "Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil. Temel prensip olarak Gazze nüfusunun yerinden edilmesini desteklemiyoruz veya yerinden edildiğini görmek istemiyoruz." yanıtını verdi.

İki devletli çözüm vurgusu

Satterfield, "İki devletli çözümün hem İsrail hem de Filistinliler için barışçıl geleceğin tek nihai garantörü olduğuna inanıyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalini ya da Hamas'ın iktidarda kalmasını istemediklerini vurgulayan Satterfield, "Maksimum düzeyde insani yardımın mümkün olduğu kadar çok sayıda Gazzeliye mümkün olduğu kadar emniyetli şekilde sağlanması" gerektiğine inandıklarını söyledi.

Gazze'nin kuşatılamayacağına, siyasi bir mesele olarak Gazze'nin Batı Şeria'nın geleceğinden ayrılamayacağına inandıklarını belirten Satterfield, "Gazze ve Batı Şeria'yı da içeren iki devletli çözüm, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin ihtiyaçlarını, gerçek ihtiyaçlarını karşılamanın kesin yoludur." ifadelerine yer verdi.

Satterfield, bölgeye hastane gemilerinin konuşlandırılması konusunda İsrail'le görüşen çok sayıda uluslararası taraf ve devlet olduğunu kaydetti.

Gazze'deki çocuk ölümlerine karşı ABD'nin ne gibi önlemler almayı düşündüğüne yönelik soruyu da cevaplayan Satterfield, "Sivil kayıpların en aza indirilmesi amacıyla İsrail'e ve ordusuna çeşitli şekillerde danışmanlık yapmak, birlikte çalışmak, yardım ve tavsiyelerde bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı bağımsızlığı bilinçli şekilde zedeleniyor

    Meclis bu kararı reddetmeli

    Erdoğan’dan Yargıtay’a destek

    4 bin hamile kadın yerinden edildi

    ABD Orta Doğu Temsilcisi Satterfield: "Gazzelilerin geleceği Gazze'de"

    Ranta geçit vermeyeceğiz

    Mescid-i Aksa bu cuma da neredeyse boş kaldı

    "İnsani ara kararı İsrail'in saldırıları normalleştirmesine yarayan bir süreç"

    Google, İsrail Dışişleri Bakanlığından propaganda yaymak için para alıyor

    Ateşkes mümkün değil!

    Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde bir poliklinik binası bombalandı

    Görevden el çektirilsinler

    Yargı darbesine büyük tepki

    Şehit Bekçi Halil Kara dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Aydın'daki selde kaybolan Ali Alptekin'in cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

    Şimdi Gazze için ''somut'' adım atma zamanı

    'İstanbul'daki barajlarda 2 aylık su var'

    Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin çevresi İsrail saldırısı altında

    Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'ndeki 4. maçında 3. yenilgisini aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu kriz de tek adam rejiminin ürünü
    Cevher İLHAN

    Amerika’nın Türkiye’de ne işi var?
    Ahmet BATTAL

    Nur topu mu zulüm ve zulmet topu mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatı hiddete getiren zulümler...
    Ali FERŞADOĞLU

    Ya yeni hale adapte oluruz ya mahvoluruz!
    Faruk ÇAKIR

    Adalet terazisi şaşmasın
    İbrahim Günaydın

    Ebu Leheb’in cesedi üç gün meydanda kaldı
    H. Muharrem OKUR

    Bedbaht ruh ve nurlar
    Tuba Nurlan

    Düsseldorf okuma programında buluştuk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.