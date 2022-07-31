ABD polisi bir genci öldüresiye dövdü

ABD'nin Illinois eyaletinde polisin 17 yaşındaki bir genci gözaltına alırken uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Polisin öldüresiye yumrukladığı gencin yüzünde, kafatasında ve leğen kemiğinde kırıklar var.

Yerel medyadaki haberlerde, Illinois'ın Oak Lawn bölgesinde 27 Temmuz'da trafik denetimi yapan polislerin, 17 yaşındaki Hadi Abuataleh'in bulunduğu aracı durdurduğu belirtildi. Olayla ilgili ortaya çıkan videoda, polislerin Abuataleh'i gözaltına alırken sırt üstü yere yatırdığı görülüyor. Görüntüler, 3 polisin üstüne çıktıkları Abuataleh'i defalarca öldüresiye yumrukladığını gözler önüne seriyor. Polislerin özellikle Abuataleh'in başını hedef aldığı görüntülerin, çevreden geçen biri tarafından çekildiği öğrenildi. Abuataleh uğradığı şiddetin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, emniyet yetkilileri, Abuataleh'in yarı otomatik bir silahı olduğunu açıklasa da görüntülerde gencin silahı olduğuna dair ayrıntı yer almıyor. Abuataleh'in annesi Dena Natour ve ailenin avukatı, düzenledikleri basın toplantısında, gencin yüzünde, kafatasında ve leğen kemiğinde kırıklar olduğunu açıkladı. Oğlunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirten Natour, şiddetin görüntülerini izlediğini söyledi. Natour, "Koskoca 3 adamın çocuğunu dövdüğünü görünce çok çaresiz hissediyorsun." ifadesini kullandı. AA

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