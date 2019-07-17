ABD Temsilciler Meclisi’nden Trump’a kınama

ABD’de Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Salı günü Başkan Donald Trump’ı Twitter’da ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle bir kınama kararı oylamaya sunuldu.

Kınama kararına aralarında dört Cumhuriyetçi’nin de bulunduğu 240 milletvekili onay verdi. Oylamada 187 milletvekili de karşı oy kullandı. Oy çokluğu ile kabul edilen, ancak hukukî bağlayıcılığı olmayan kararda, Trump’ın ırkçı ifadelerle yabancı kökenli ve başka ten rengindeki kişilere karşı nefreti meşru ve güçlü hale getirdiği belirtildi. Temsilciler Meclisinin Demokrat partili sözcüsü Nancy Pelosi de kararla ilgili yaptığı açıklamada “Beyaz Saray’dan gelen bu yorumlar utanç verici, iğrenç ve ırkçı” şeklinde konuştu. AA

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