"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

ABD teröristlere destek vermeye devam ediyor

04 Ekim 2019, Cuma 12:36
ABD, Irak'tan Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye son bir haftada askeri ve lojistik destek sağlamak için 300 tır daha sevk etti.

ABD, Suriye'de terör örgütü "DEAŞ ile mücadele" bahanesi adı altında terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermeyi sürdürüyor.

Terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD güçleri, bu kapsamda son bir hafta içerisinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından terör örgütü işgalindeki bölgelere 300 tır daha gönderdi.

YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen tırlarda üs inşasında kullanılan "TWall" adlı dayanıklı hazır beton bloklar, arazi araçları, jeneratörler, çok miktarda yakıt tankeri ve kapalı kasalar yer aldı.

Yerel kaynaklara göre, kapalı kasalarda hafif ve ağır silah, mühimmat, sinyalizasyon ve radar ekipmanlarının yanı sıra yaşam malzemesi bulunuyor.

Bölgeye son bir hafta içerisinde giriş yapan konvoylar, taşıdıkları malzemeleri ABD'nin bölgedeki çeşitli üslerine dağıttı.

ABD, 21 Eylül'de YPG/PKK işgalindeki bölgelere inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerlerinin bulunduğu 200 tırlık konvoy göndermişti.

Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine de 9 Eylül'de 55 tırla kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül'de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

ABD'nin Suriye'de 18 üssü bulunuyor

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl Suriye'deki askeri varlığını çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington bu ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce tır dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı terör örgütü olduğuna dikkati çekmişti.

AA

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Uhud bizi sever, biz de onu severiz' buyuran bir Peygamberin (asm) ümmetiyiz'

    İBB'den 'Kurbağalıdere Islah Projesi' açıklaması

    Hindistan: Kendi helikopterimizi düşürdük

    Şehit Uzman Çavuş Seçgin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır'

    Irak'ta gerginlik tırmanıyor: Ölü sayısı 42'ye yükseldi

    ABD teröristlere destek vermeye devam ediyor

    İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Önder'in tahliyesine karar verdi

    Irak Başbakanı: Bizler bugün devletle devletsizlik tercihi arasındayız

    Meteoroloji'den 4 şehre kuvvetli yağış uyarısı

    Yeni kurulan ve kapatılan fakülte ve enstitüler Resmi Gazete'de yayımlandı

    Güney Kore'de Mitag tayfunu alarmı: Ölü sayısı 10'a yükseldi

    MSB: Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

    Trabzonspor, Basel'le berabere kaldı

    Mağdurlar ortak geleceği demokrasiyle inşa edecek

    Ben KHK’lıyım terörist değilim

    Referanslı hâkim adalet dağıtamaz

    Depremlere neden aldırmıyoruz?

    Adalet temelli yeni bir başlangıca ihtiyaç var

    Gıyasettin Emre’yi duâlarla anıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ben KHK’lıyım terörist değilim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu dramlar bitsin artık
    Genel

    Mağdurlar ortak geleceği demokrasiyle inşa edecek
    Ahmet BATTAL

    Tutuklama sarmalı ve AYM
    Süleyman KÖSMENE

    Ehl-i Beyt’in imamları kimlerdir?
    Genel

    Referanslı hâkim adalet dağıtamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, insanı mu’cizâne terbiye ediyor
    Cenk ÇALIK

    Kimyager sinekler
    Cevher İLHAN

    “Yeni ekonomi programı” faturası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.