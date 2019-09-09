"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

ABD: Türkiye'ye S-400 nedeniyle yaptırım uygulanabilir

09 Eylül 2019, Pazartesi 19:21
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Donald Trump yönetiminin Ankara'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü ancak bu konuda henüz karar alınmadığını söyledi.

Bakan Mnuchin, Beyaz Saray'da gazetecilerin Amerikan Hazine Bakanlığı'nın herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sorması üzerine, "Bu duruma bakıyoruz. Belirli kararlar üzerine herhangi bir yorum yapmayacağım. Ancak bu durumu inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, Türkiye'nin aldığı Rus sisteminin NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığını ve F-35 savaş uçakları için bir tehdit oluşturduğunu öne sürüyor.

Ayrıca Washington, S-400 alımı nedeniyle Ankara'yı F-35 programından çıkarmıştı.

Amerikalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, F-35 savaş uçaklarının S-400 sistemleri ile uyumlu olmadığını belirterek Ankara’ya stratejisini yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin savunma sistemi satın almak için daha önce ABD'ye başvurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dönemin başkanı Barack Obama başta olmak üzere Amerikalı yetkililerle bu meseleyi defalarca konuştuklarını ancak ABD'den Patriot alınamadığını dile getirmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, ABD, S-400, yaptırım
Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO, ABD'nin Taliban ile barış müzakerelerini sonlandırmasına tepki gösterdi

    Cumhurbaşkanı büyükşehir belediye başkanlarını külliyeye davet etti

    BM'den Myanmar'a iş birliği çağrısı

    İsrail saldırılarında gazetecileri de hedef alıyor

    AB'den Türkiye'ye 'sığınmacı' tepkisi

    Merkez Bankası beklentisine göre dolar yıl sonunda 6'ya yükselecek

    Arınç: AKP'den ayrılanlara hain sıfatını yakıştıramam

    STK'lardan Diyarbakır annelerine destek

    Hakkari'de şehit olan Yasin Sarı ebediyete uğurlandı

    BM: İklim değişikliği küresel bir tehdit haline geldi

    'Kerbela'yı doğru okumalı, doğru anlamalı ve Kerbela'dan doğru dersler çıkarmalıyız'

    Bodrum'daki kaçak yapılarla ilgili yeni gelişme

    Milliler yenilmesine rağmen olimpiyat elemesine katılma hakkı kazandı

    Halit Ayar'ın katil zanlıları tutuklandı

    Cammu Keşmir'de gazeteciler de engelleniyor

    ABD'nin terör bölgesine sevkiyatları devam ediyor

    Milli Takım 2'de 2 yapmak istiyor

    Hong Kong yönetiminden ABD'ye: İç işlerimize karışma

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aşure Günü’nde neler yaşanmıştır? Neler yapılması tavsiye edilir?
    Mehmet KARA

    İhraç peşinden neyi getirir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Evlâdın babasına karşı hakkı var mıdır?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Üstad ile Van’da vuslat
    Şükrü BULUT

    Tarikatlar, dinî cemaatler ve demokrasi...
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlığın korunmasında tuzun önemi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bize ne oldu?
    Risale-i Nur'dan

    Geçmişine elmas gibi nimetler dizilmiş
    Yeni Asya'dan Size

    Kampanyalarımız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.