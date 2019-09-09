ABD: Türkiye'ye S-400 nedeniyle yaptırım uygulanabilir

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Donald Trump yönetiminin Ankara'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü ancak bu konuda henüz karar alınmadığını söyledi.

Bakan Mnuchin, Beyaz Saray'da gazetecilerin Amerikan Hazine Bakanlığı'nın herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sorması üzerine, "Bu duruma bakıyoruz. Belirli kararlar üzerine herhangi bir yorum yapmayacağım. Ancak bu durumu inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, Türkiye'nin aldığı Rus sisteminin NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığını ve F-35 savaş uçakları için bir tehdit oluşturduğunu öne sürüyor.

Ayrıca Washington, S-400 alımı nedeniyle Ankara'yı F-35 programından çıkarmıştı.

Amerikalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, F-35 savaş uçaklarının S-400 sistemleri ile uyumlu olmadığını belirterek Ankara’ya stratejisini yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin savunma sistemi satın almak için daha önce ABD'ye başvurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dönemin başkanı Barack Obama başta olmak üzere Amerikalı yetkililerle bu meseleyi defalarca konuştuklarını ancak ABD'den Patriot alınamadığını dile getirmişti.