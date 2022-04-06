ABD, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımda bulunacak

ABD yönetimi, Amerikan ordusunun envanterinden sağlanmak üzere Ukrayna ordusuna 100 milyon dolarlık ek askeri ekipman ve mühimmat desteği sağlayacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Ukrayna'nın acil ihtiyacını karşılamak üzere daha önce sağlanan ve Ukraynalıların ülkelerini savunmak için etkili bir şekilde kullandığı Javelin zırh delici mühimmatının tedariki için 100 milyon dolara kadar ek bir güvenlik yardımına onay verdi." ifadelerini kullandı.

Kirby, bu 100 milyon dolar değerindeki Javelin füzelerinin Amerikan ordusunun envanterinden karşılanacağına dikkati çekti.

Bu yardımla, Biden göreve geldiğinden bu yana Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın 2,4 milyar doları aştığını kaydeden Kirby, bu miktarın 1,7 milyar dolarının Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana sağlandığını hatırlattı.