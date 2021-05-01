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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD ve NATO askerleri Afganistan'dan resmen çekiliyor

01 Mayıs 2021, Cumartesi 11:51
Afganistan'da konuşlu ABD ve NATO silahlı kuvvetleri, bugün itibarıyla resmen çekilmeye başladı.

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çekilme sürecinin son bir yılda ülkedeki küçük askeri üslerin kapatılmasıyla başladığını belirterek Biden'ın kararının ardından hazırlıkların hızlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne dek yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiği kaydedildi.

ABD ve NATO müttefikleri, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak görülen El Kaide örgütü militanlarının sakladığı ve koruduğu gerekçesiyle 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.

ABD'nin Brown Üniversitesinin yürüttüğü "Savaşın Maliyetleri" projesi kapsamındaki tahminlere göre, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcandı.

ABD'den 2 bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının yaralandığı savaşta, 1144 NATO personeli de can verdi.

AA

Etiketler: ABD, NATO, Afganistan, asker
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