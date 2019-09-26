ABD, Venezuela’ya insani yardım yollayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya 119 milyon dolar değerinde ek insani yardım sağlayacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yazılı açıklamasında, “(Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo, New York’ta, 119 milyon dolar değerinde ek insani yardımın sağlanacağını duyurdu” ifadesine yer verildi. Venezuela’da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefete desteğin devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, “ABD, bu insani, politik ve ekonomik kriz sırasında Venezuela halkına destek sağlamaya devam edecek ve diğer ülkelerden de ilgili şekilde hareket etmeye talep ediyoruz” dendi.



Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.