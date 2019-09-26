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26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD, Venezuela’ya insani yardım yollayacak

26 Eylül 2019, Perşembe 20:18
ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya 119 milyon dolar değerinde ek insani yardım sağlayacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yazılı açıklamasında, “(Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo, New York’ta, 119 milyon dolar değerinde ek insani yardımın sağlanacağını duyurdu” ifadesine yer verildi.

Venezuela’da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefete desteğin devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, “ABD, bu insani, politik ve ekonomik kriz sırasında Venezuela halkına destek sağlamaya devam edecek ve diğer ülkelerden de ilgili şekilde hareket etmeye talep ediyoruz” dendi.

Etiketler: ABD, Venezuela, yardım
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