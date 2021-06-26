Afetlerden 4 milyar insan etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, son 20 yılda iklim değişikliğinden kaynaklı afetlerde 4 milyar insanın etkilendiğini, milyonlarca hayata mal olan afetlerin 2,97 trilyon ABD doları zarara yol açtığını söyledi.

Guterres, Brüksel’de düzenlenen “Su ve afetler üzerine beşinci BM özel tematik oturumu” adlı programda konuştu. Dünyadaki sel, fırtına, kuraklık, tsunami, toprak kayması gibi afetlerin hemen hepsinin su ile bağlantısına dikkati çeken Genel Sekreter, her yıl tabiî afetlerin 26 milyon insanı yoksulluğa zorladığını belirtti. Guterres, “İklim krizi suyla bağlantılı felâketleri şiddetlendiriyor ve yoğunlaştırıyor, karmaşık zorluklar yaratarak yaşamları ve geçimleri tehdit ediyor. Son yirmi yılda, iklimle ilgili afetlerin sayısı önceki yirmi yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 4 milyardan fazla insanı etkiledi. Bu felaketler milyonlarca can aldı ve 2,97 trilyon ABD dolarının üzerinde ekonomik kayıpla sonuçlandı.” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 129

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.