‘Tek sığınak ahlâk, tek rehber vicdandır!’

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, kriz dönemlerinde insanların korku, çıkar ve kısa vadeli hesaplara yöneldiğini belirterek, en güvenilir sığınağın ahlâk olduğunu vurguladı.

Ekonomik çöküş, siyasî kaos ve toplumsal sorunlar karşısında güçlü liderlerden ve kurtarıcı kurumlardan medet umulduğunu ifade eden Kongar, bu tür sığınakların kalıcı çözümler sunmadığını belirtti. “Aslında tek ve gerçek sığınak ahlâktır” diyen Kongar, iktidarların ve yasaların değişebileceğini ancak doğru ile yanlış, haklı ile haksız arasındaki ayrımın korunması gerektiğini söyledi. Kongar, “Ahlâklı davranış, direniş ise, en karanlık zamanlarda bile yeniden inşa edilecek bir temel üretir” dedi.

Vicdan susarsa toplum çöker

Kriz zamanlarında asıl tehlikenin ahlâki çürüme ve vicdani yozlaşma olduğuna dikkat çeken Kongar, vicdanın baskı, korku ve çıkarlara karşı insanın içinden yükselen kararlı bir ses olduğunu ifade etti. Yöneticilerin kriz bahanesiyle adaleti askıya almasının ve kurumların kamu yararı yerine kendi çıkarlarını gözetmesinin toplumsal çöküşü hızlandıracağını belirten Kongar, “Vicdan susarsa, ahlâk da yavaş yavaş ölür ve hem o kişi hem o toplum çöker” dedi. Genel ahlâkın ve meslek ahlâkının kriz dönemlerinde bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Kongar, “Çünkü kriz geçer ama ahlâksızca atılan adımların hesabı, hem birey hem toplum tarafından yıllarca ödenir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi