Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حقّه شكر، [...] لسانِ تُرْكى و عربى ايله بو عصرى قورتاره‌جق بر معجزۀِ قرآنيه‌نڭ "رسالهِٔ نور" ناميله بر درسى إنتشاره باشلامش. Nurdan Katreler Cenab-ı Hakka şükür, [...] lisan-ı Türkî ve Arabî ile bu asrı kurtaracak bir mu’cize-i Kur’âniyenin "Risale-i Nur" namıyla bir dersi intişara başlamış. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 578

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