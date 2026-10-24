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Bütçenin başlığında refah, hesabında faiz - Milletin sofrasında eksik var!

24 Ekim 2026, Cumartesi 23:28
Ankara Milletvekili İdris Şahin, 2027 bütçesinde 3 trilyon 868 milyar lira açık ve 3 trilyon 975 milyar lira faiz gideri öngörüldüğünü belirterek, “Milletin sofrasına uğramayan refah, kâğıt üzerinde kalır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirdiği 2027 yılı bütçe sunumunda kullandığı “dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesi” ifadelerine tepki gösteren DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, bütçede öngörülen 3 trilyon 868 milyar liralık açık ve 3 trilyon 975 milyar liralık faiz giderine dikkat çekti.

Ekonomi yönetiminin sürekli değişen hedeflerle halkın gerçekliğinden kopuk bir tablo çizdiğini belirten Şahin, “Bir yılda değişen enflasyon hedefleriyle, sürekli yeniden yazılan ekonomi programlarıyla, tutmayan hesaplarla milletin karşısına çıkıyorsunuz. 

Rakamları değiştirince gerçeklerin de değiştiğini sanıyorsunuz. Oysa vatandaşın pazarda ödediği fiyatı, kirasını, elektrik faturasını bir kalem oynatarak düşüremiyorsunuz. Siz hedefleri tutturamayınca rakamları değiştiriyorsunuz, millet ay sonunu tutturamayınca hayatından eksiltiyor!” dedi.

MİLLETİN CEBİNE GİRMEYEN REFAH, KÂĞIT ÜZERİNDE KALIR

Şahin şunları söyledi: “Bütçeye istediğiniz kadar güzel isim koyabilirsiniz. Milletin cebine girmeyen, sofrasına uğramayan, alın terinin karşılığında hissedilmeyen refah, kâğıt üzerinde kalır. İktidarın görevi millete refahın tarifini yapmak değil, refahı yaşatmaktır. Türkiye’nin ihtiyacı, vatandaşın hayatında karşılığı olan bir ekonomi yönetimidir.”

ANKARA - MEHMET KARA

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