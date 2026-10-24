Gazze’de son fırınlar da kapanıyor

Gazze’deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne temel gıda maddeleri ve un girişini engellemesi sebebiyle, kentteki fırınların çoğunun çalışmalarını durdurması sonucu Filistinlilerin hayatının tehdit altında olduğu uyarısı yaptı.

Gazze'de hastane jeneratörlerini çalıştırmak için yakıtlar tükendi, hastalar tehlikede! Bakanlık açıklamasında, “Un ve fırınlar için gereken malzemelerin girişinin engellenmeye devam edilmesi, sistematik aç bırakma siyasetinin ve savunmasız sivillere karşı gıdanın bir silah olarak kullanılmasının bir uzantısıdır” ifadelerine yer verdi. Bu durumun varacağı muhtemel noktanın, “uluslararası ortaklar ve insani yardım programlarının sunmuş olduğu malzemelerle yetinmeye çalışan aileler, çocuklar ve kadınların içinde bulunduğu son gıda savunma hattının çöküşü” olduğu yorumu yapıldı. AA

Okunma Sayısı: 326

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.