Gençler Trump’ı istemiyor

ABD’de yapılan yeni anket, ülkedeki gençlerin geleceğe duyduğu güveni kaybettiğini ortaya koyarken, genç seçmenin 3 Kasım’da sandığa gitme motivasyonunu, Başkan Donald Trump’a karşı duruşlarının belirlediğini ortaya koydu.

Harvard Kamuoyu Araştırma Projesi tarafından 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 18-29 yaş grubundaki gençlerle gerçekleştirilen anket, ABD’li gençlerin Trump yönetimine güveninin belirgin biçimde azaldığını ortaya koydu. Ara seçimlerde oy kullanmayı planlayan 30 yaş altı seçmenlerin yüzde 63’ü, sandığa Başkan Donald Trump’ın politikalarına karşı çıkmak için gideceğini belirtirken, Trump’ı desteklemek amacıyla oy kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 14’te kaldı. Ankete katılan gençlerin yüzde 77’si, Trump yönetiminin ekonomiyi ele alış biçimini onaylamadığını ifade etti. ABD’nin doğru yönde ilerlediğini düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 9 oldu. Gençlerin önemli bölümü herkese sağlık sigortası sağlanmasını, servet vergisi uygulanmasını ve Kongre üyelerinin hisse senedi alım satımının yasaklanmasını destekledi. 18-29 yaş grubunda kesinlikle oy kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 33’e geriledi. Bu oran 2022’de yüzde 40 seviyesindeydi. Cumhuriyetçi gençlerde kesin oy verme eğilimi yüzde 34 olurken, Demokrat gençlerde yüzde 50 olarak ölçüldü. Gençlerin uzun vadeli mali güvenliklerini tehdit ettiğini düşündüğü başlıca konular, yüzde 79’la yükselen fiyatlar ve yaşam maliyeti, yüzde 68’le büyük şirketlerin etkisi ve yine yüzde 68’le ticaret savaşları oldu. Ebeveynlerinden daha iyi bir yaşam süreceğine inanan gençlerin oranı yüzde 28’e düşerken, bu oran 2003’te yüzde 74’tü. ABD’nin geleceği konusunda korku duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 69, umutlu olanların oranı ise yüzde 26 olarak kaydedildi. AA

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