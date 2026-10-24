Sahtekârlığın bedeli ağır olsun

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, taklit ve tağşişli gıdalarla mücadelede ağır ve caydırıcı cezalar istedi.

ANKARA / YENİ ASYA - MEHMET KARA

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya 7 soru yönelten Altıntaş; yetersiz cezaları, ünvan değiştirerek sürdürülen sahtekârlığı ve gıda güvenliğini tehdit eden işletmelere karşı uygulanan yaptırımları sordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyuna açıkladığı taklit ve tağşiş listelerinin gıda güvenliği açısından ciddi bir tabloyu ortaya koyduğuna dikkat çeken Altıntaş, zeytinyağı, peynir, tereyağı, et ve et ürünleri başta olmak üzere çeşitli gıdalarda tespit edilen usulsüzlüklerin hem halk sağlığını hem de dürüst üreticilerin emeğini tehdit ettiğini vurguladı.

Halk sağlığı korunmalı

Taklit ve tağşiş yapanların elde ettikleri haksız kazancın yanında etkisiz kalan cezaların, hem tüketicinin korunmasını hem de üretimde adil rekabeti zayıflattığına dikkat çeken Altıntaş, “Etkin denetim, şeffaf veriler ve tekrarlanan ihlâlleri önleyecek caydırıcı yaptırımlar, gıda sahtekârlığıyla mücadelenin temel unsurları olmalıdır” dedi.

Haksız kazanç cezasız kalmasın

Soru önergesinde, ceza alan işletmelerin farklı şirketler veya markalar üzerinden yeniden piyasaya girmesini önleyecek merkezî bir men veya kara liste sisteminin bulunup bulunmadığı da soruldu. 5996 sayılı Kanun kapsamında uygulanan yaptırımların daha caydırıcı hâle getirilmesine yönelik bir kanun hazırlığı bulunup bulunmadığını da Bakanlığa yönelten Altıntaş, gıda güvenliğinin yalnızca denetim ve ifşa mekanizmasıyla sınırlı kalamayacağını ortaya koydu.