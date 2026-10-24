"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Sahtekârlığın bedeli ağır olsun

24 Ekim 2026, Cumartesi 00:48
Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, taklit ve tağşişli gıdalarla mücadelede ağır ve caydırıcı cezalar istedi.

ANKARA / YENİ ASYA - MEHMET KARA

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya 7 soru yönelten Altıntaş; yetersiz cezaları, ünvan değiştirerek sürdürülen sahtekârlığı ve gıda güvenliğini tehdit eden işletmelere karşı uygulanan yaptırımları sordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyuna açıkladığı taklit ve tağşiş listelerinin gıda güvenliği açısından ciddi bir tabloyu ortaya koyduğuna dikkat çeken Altıntaş, zeytinyağı, peynir, tereyağı, et ve et ürünleri başta olmak üzere çeşitli gıdalarda tespit edilen usulsüzlüklerin hem halk sağlığını hem de dürüst üreticilerin emeğini tehdit ettiğini vurguladı.

Halk sağlığı korunmalı

Taklit ve tağşiş yapanların elde ettikleri haksız kazancın yanında etkisiz kalan cezaların, hem tüketicinin korunmasını hem de üretimde adil rekabeti zayıflattığına dikkat çeken Altıntaş, “Etkin denetim, şeffaf veriler ve tekrarlanan ihlâlleri önleyecek caydırıcı yaptırımlar, gıda sahtekârlığıyla mücadelenin temel unsurları olmalıdır” dedi.

Haksız kazanç cezasız kalmasın

Soru önergesinde, ceza alan işletmelerin farklı şirketler veya markalar üzerinden yeniden piyasaya girmesini önleyecek merkezî bir men veya kara liste sisteminin bulunup bulunmadığı da soruldu. 5996 sayılı Kanun kapsamında uygulanan yaptırımların daha caydırıcı hâle getirilmesine yönelik bir kanun hazırlığı bulunup bulunmadığını da Bakanlığa yönelten Altıntaş, gıda güvenliğinin yalnızca denetim ve ifşa mekanizmasıyla sınırlı kalamayacağını ortaya koydu.

Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İran'dan dönerken Küba meselesini halledeceğiz"

    Qardaş, ne edirsen?

    Sahtekârlığın bedeli ağır olsun

    Meclis’in şahs-ı manevîsine hakarettir

    Gazze’de son fırınlar da kapanıyor

    Bütün hırsızlardan hesap sorulsun

    ‘Tek sığınak ahlâk, tek rehber vicdandır!’

    Ağıralioğlu’dan AKP’ye ilginç benzetme: Titanik geminiz fon buz dağına çarptı

    Yasa çıktı, iş bitmedi

    Sınava mı, hak aramaya mı hazırlansınlar?

    Beyin göçünde rekor kırıldı

    Gençler Trump’ı istemiyor

    Derin bir devlet krizi yaşanıyor

    Can Azerbaycan’a ihracatımız

    Zonguldak maden ocağında grizu patlaması: 3 ölü, 5 yaralı

    İktidar kanunu uygulamıyor: Bu, çiftçinin bütçesi değil

    AB’den hukukun üstünlüğü hatırlatması

    Bu yasağa son verin!

    Ülke yoksul olduğu için değil, adaletsiz olduğu için geçinemiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ağıralioğlu’dan AKP’ye ilginç benzetme: Titanik geminiz fon buz dağına çarptı
    Genel

    ‘Tek sığınak ahlâk, tek rehber vicdandır!’
    Genel

    Meclis’in şahs-ı manevîsine hakarettir
    Genel

    Derin bir devlet krizi yaşanıyor
    Genel

    Yasa çıktı, iş bitmedi
    Genel

    Sahtekârlığın bedeli ağır olsun
    Genel

    Gazze’de son fırınlar da kapanıyor
    Genel

    Bütün hırsızlardan hesap sorulsun
    Genel

    "İran'dan dönerken Küba meselesini halledeceğiz"
    Genel

    Beyin göçünde rekor kırıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.