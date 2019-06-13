Afganistan'da saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi öldü.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi öldü.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın Familiha bölgesinde patlattığını belirtti.
Saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA