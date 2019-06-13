Afganistan'da saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi öldü.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi öldü. Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın Familiha bölgesinde patlattığını belirtti. Saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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