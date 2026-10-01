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1 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Türkiye-Ukrayna ticaretinde yeni dönem

01 Ekim 2026, Perşembe 21:10
Türkiye ile Ukrayna arasında ticaret hacmini kısa vadede 10 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemeleri ise 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari ilişkileri daha öngörülebilir bir çerçeveye oturtacak Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülke arasında 3 Şubat 2022'de imzalanan anlaşmayla ticaret hacminin kısa vadede 10 milyar dolara ulaştırılması hedefi doğrultusunda kapsamlı bir çerçeve oluşturulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim 2026'da yürürlüğe girdi. Mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemeleri 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Anlaşma, mevcut koşullarda iki ülke arasındaki ticaretin daha öngörülebilir kurallar çerçevesinde sürdürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor."

Tarafların hassas sektörleri de dikkate alınarak hazırlanan anlaşmanın, mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar, e-ticaret, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işbirliğine ilişkin düzenlemeler içerdiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ve transit taşımaların kotasız gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerin ticari akışların desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik entegrasyonunun ilerlediği bir dönemde anlaşma, Türk ve Ukraynalı işletmeler için tercihli ticaret imkanlarının sürdürülmesine yönelik bir çerçeve sunarken, üçüncü ülke tedarikçilerine karşı rekabet avantajı sağlayacak."

AA

Etiketler: Türkiye Ukrayna, Türkiye Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye Ukrayna STA, Serbest Ticaret Anlaşması, STA, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Ukrayna ticareti, gümrük vergileri, gümrük vergisi
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